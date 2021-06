O que é o Erro 503 e porque é que barrou o acesso ao Reddit, ao PayPal e ao site da Casa Branca?

Na manhã de terça-feira, plataformas como a Spotify, a Amazon e o Reddit, e sites de vários jornais e governos estiveram inacessíveis durante quase uma hora. O PÚBLICO preparou um guia com perguntas e respostas para explicar o que esteve por detrás do “apagão”.

Vários sites que são acedidos por milhões de pessoas diariamente ficaram indisponíveis durante quase uma hora durante a manhã de terça-feira. Plataformas como o Reddit, a Amazon, o PayPal, o Twitch, o Pinterest, e até o site da Casa Branca, nos EUA, e páginas do governo do Reino Unido, foram afectadas. Vários jornais internacionais como o New York Times, o The Guardian o Financial Times também reportaram dificuldades. “Erro 503” era a única mensagem visível a quem tentava aceder às plataformas.