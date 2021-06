Covid-19 em Portugal: mais 910 casos e seis mortes

Entre os novos casos, 61% dizem respeito à região de Lisboa e Vale do Tejo.

O país registou na quarta-feira 910 casos de infecção por covid-19, o número mais alto desde 6 de Março, depois de esta terça-feira também ter havido um crescimento, com 890 casos reportados. Morreram mais seis pessoas devido à covid-19, de acordo com a informação do boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) publicada esta quinta-feira.

Desde o início da pandemia, as autoridades de saúde já detectaram 855.432 infecções por covid-19 e 17.043 óbitos provocados pelo vírus.

Esta quarta-feira foram dadas como recuperadas da doença mais 534 pessoas, num total de 814.023 recuperações.

Há ainda mais 934 pessoas sob vigilância, num total de 28.012 contactos sob o olhar atento das autoridades.

Entre os novos casos, 61% (557) dizem respeito à região de Lisboa e Vale do Tejo.

O número de internamentos desceu: há 295 pessoas hospitalizadas, menos 12 do que ontem, embora mais duas nos cuidados intensivos, onde estão 72 pacientes com covid-19.

Esta quinta-feira não houve alteração da matriz de risco, que será actualizada esta sexta-feira. De acordo com a última avaliação, o índice de transmissibilidade do vírus – o R(t) – nos 1,05 a nível nacional. Se olharmos apenas para Portugal Continental, este valor sobe para 1,07.

Relativamente à incidência, o continente regista 73,6 casos de infecção por 100 mil habitantes a 14 dias. Se tomarmos em conta os arquipélagos, este número sobe para os 74,8.