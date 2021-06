Já podes concorrer às Aveiro Criatech Artististic Residences

As candidaturas para o concurso Aveiro Criatech Artistic Residences estão abertas até 13 de Junho. Existem 20 vagas disponíveis para participar nas residências artísticas do Criatech, a acontecer de 23 de Junho a 3 de Julho, e os dois melhores projectos desenvolvidos durante o programa contam com a atribuição de um prémio de 1400 euros. Além disso, os vencedores terão, ainda, a oportunidade de ver as suas obras exibidas no Festival Criatech 2021, em Outubro.

A presente edição do Aveiro Criatech Artistic Residences conta a presença dos artistas convidados Patrícia Reis e Mathieu Le Sord, como mentores, e com o acompanhamento de especialistas da Escola Superior de Artes e Design e da Universidade de Aveiro. É destinada a todas as pessoas ligadas à indústria criativa ou tecnológica, a criadores, artistas, estudantes e a todas as pessoas com vontade e ambição de desenvolver projectos na área das artes e multimédia. Os interessados devem enviar o seu dossier de candidatura (em formato digital) para o e-mail da Aveiro Criatech Artistic Residences: aveirotechcity@cm-aveiro.pt . As informações e o cronograma da iniciativa encontram-se disponíveis no site.

O programa Aveiro STEAM City, da Câmara Municipal de Aveiro, lança o Aveiro Criatech Artistic Residences para promover a cultura de aprendizagem, pensamento, experimentação, exploração e produção de inovação, com o objectivo de promover e desenvolver as competências STEAM, em contexto colaborativo, contando com a participação de profissionais e estudantes das várias áreas criativas.