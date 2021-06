As Bordallo Sneakers são uma homenagem às Caldas da Rainha e a Bordallo

Em homenagem ao ceramista Rafael Bordalo Pinheiro e à cidade das Caldas da Rainha, de onde é natural, a designer Maria João Botas criou as Bordallos Sneakers. As sapatilhas são fabricadas em pele, com cordões de algodão, e produzidas exclusivamente em verde e castanho. A inspiração vem das cores das Caldas da Rainha e dos locais mais conhecidos e visitados da cidade, como a Praça da Fruta e o Hospital Termal.

“Está tudo interligado, o verde das Caldas da Rainha, de Bordallo Pinheiro, dos azulejos [dos antigos edifícios da cidade] e da couve de Bordallo”, explica Maria João Botas, a designer responsável pelo projecto. A cor acastanhada está em representação das peças de barro dos artesãos do concelho, “da terra do Parque D. Carlos I, das pedras da calçada e de uma série de outras coisas”.

Assim como as cores, o logótipo das Bordallos Sneakers tem inspiração em Bordallo Pinheiro, sobretudo nos azulejos mais conhecidos do ceramista, no gato – uma das peças mais conhecidas e famosas do artista — e nas caixas dos pastéis Bordallo, também desenhadas por Maria João Botas.

Foto Pedro Antunes

Apesar das sapatilhas, de edição limitada, serem actualmente produzidas em Itália, a designer ambiciona trazer a produção das Bordallos Sneakers para Portugal e, de preferência, para o Oeste.

“As pessoas gostaram” e as Bordallos Sneakers, lançadas por “brincadeira” como Maria João Botas confessou, começaram a ganhar proporções mais sérias. As sapatilhas de inspiração vintage custam 199 euros e encontram-se disponíveis para venda online e também na sapataria Bomtom, nas Caldas da Rainha.