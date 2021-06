Menos banco, mais fomento

Em 2016, o então governo herdou o embrião do Banco Português de Fomento (BPF), o denominado IFD, que não passava de um grossista financeiro, não tendo autorização para (quase) nada. Cedo foi perceptível que a banca comercial encarou essa entidade como ameaça e mexeu os cordelinhos, reduzindo até onde era possível as ambições de Pires de Lima, que, afinal, não passaram de proclamações. O que foi apresentado como um banco de fomento acabou por se transformar numa pálida ideia do que devia ser uma entidade com competências para prosseguir políticas públicas para o desenvolvimento e a coesão do país com 100 milhões de euros parqueados sem grande utilidade.