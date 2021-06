25 de Abril e dignidade na política

O mundo político e das redes sociais agitou-se na terça-feira com a revelação do ordenado do comissário executivo e da composição do seu gabinete, encarregado das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. E vale a pena sublinhar que são as condições materiais colocadas para a persecução deste objectivo que estão na origem desta comoção e não o nome escolhido, se queremos chegar ao cerne da questão.