Estes ténis portugueses dão cartas no estrangeiro

Em 2020, as vendas de calçado caíram a nível mundial e as exportações portuguesas diminuíram 17%. Portugal exporta mais de 90% do calçado e o sector cresceu cerca de 50% na última década, tendo facturado 1,7 mil milhões de euros em 2019, segundo avançava a Associação Portuguesa dos Industriais do Calçado, Componentes, Artigos de Pele e Seus Sucedâneos (APICCAPS) à Reuters, em Novembro do ano passado. Para se reinventar, as empresas de calçado português apostaram no conforto. É aí que se enquadram a Diverge e JAK — duas empresas de ténis portugueses que têm vindo a dar cartas no estrangeiro e para quem o ano de pandemia foi de crescimento.