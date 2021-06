Harry e Meghan zangam-se com a BBC: “o artigo [sobre o nome de Lilibet] é falso e difamatório”

BBC/Jeff Overs via Reuters

Poucos dias após o nascimento da filha, a quem foi dado o nome Lilibet, a alcunha da rainha Isabel II, o príncipe Harry e a mulher Meghan ameaçam a BBC com uma acção judicial por esta ter noticiado que o casal não tinha consultado a monarca.

A BBC citou fonte do Palácio de Buckingham, que não identificou, para escrever que Harry e Meghan tinham decidido o nome da filha sem que tivessem consultado a rainha, contrariando a informação veiculada pelos duques e publicada em diversos órgãos, como o reputado Times. Como resposta, os advogados do duque e da duquesa enviaram um comunicado a várias redacções britânicas e internacionais a declarar que o artigo da BBC é falso e difamatório, não devendo ser replicado. Contactada pela Reuters, a BBC escusou-se, no imediato, a responder à acusação.

O Palácio de Buckingham disse à agência que não tinha comentários a fazer sobre o assunto e, publicamente, a rainha emitiu uma declaração para dizer que estava “encantada” com o nascimento da sua 11.ª bisneta, assim como Carlos e Camilla, pai e madrasta, ou William e Kate, irmão e cunhada. O príncipe herdeiro, e avô da recém-nascida, comentou o acontecimento, num discurso proferido na terça-feira, considerando-o uma “notícia feliz”.

Harry e Meghan anunciaram, no domingo, a chegada da filha Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor, que nasceu no Hospital Santa Barbara Cottage, na Califórnia, na sexta-feira, 4 de Junho. Sobre o nome, os duques de Sussex disseram ser uma homenagem à avó de Harry, que era tratada por Lilibet em criança e, mais tarde, pelo príncipe Filipe (1921-2021), e à sua falecida mãe, a princesa Diana.

A atitude foi vista por vários comentadores reais como um sinal de tréguas, depois das declarações polémicas do casal numa entrevista a Oprah Winfrey, em Março, em que acusaram uma pessoa da família real de ter feito um comentário racista e apontaram o dedo a toda a família à falta de ajuda que terão recebido na época em que Meghan se debatia com sentimentos suicidas.

Sobre a acusação da BBC, um porta-voz do casal fez saber que a rainha tinha sido a primeira a saber do nascimento e do nome: “Se ela não os tivesse apoiado, eles não teriam usado o nome”.