As melhores fotos do eclipse solar

Esta quinta-feira ocorreu um eclipse anular do Sol, que foi visível do Nordeste da América do Norte, passando pela Europa até ao Norte da Ásia e oceano Atlântico Norte.

Um eclipse anular acontece quando a Lua cobre o centro do Sol, mas fica visível um anel da estrela. “A sombra da Lua sobre a Terra, ou seja, a região onde o eclipse é anular, vai percorrer uma trajectória do Nordeste da América do Norte ao Nordeste da Ásia, atravessando a Gronelândia e oceano Árctico”, descreve o Observatório Astronómico de Lisboa (OAL).

Contudo, em todo o território português foi um eclipse parcial, em que a Lua tapa parcialmente o Sol. Na maioria do país, o eclipse parcial foi mesmo “pouco perceptível”, pois as percentagens de área solar coberta foram muito baixas, variando entre 4% e 10% no Continente.