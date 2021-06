De Lisboa a Madrid de comboio: um dia de viagem com projectos para aproximar regiões

Com a suspensão do Lusitânia Comboio Hotel, a viagem entre Lisboa e Madrid de comboio deixou de poder ser feita numa ligação directa. Hoje mais de dez horas ligam as duas capitais ibéricas que, desde 2003, marcam no mapa linhas conjuntas de alta velocidade que demoram a sair do papel.

Nesta viagem ouvimos Manuela Cunha, do Partido Ecologista “Os Verdes”, uma das principais responsáveis pelo regresso dos serviços de passageiros à linha do Leste. Em Espanha, conversamos com Antonio García Salas, do Corredor Sudoeste Ibérico, sobre a proposta de ligar Lisboa e Madrid através de um comboio diurno via Extremadura.

