Sporting vence FC Porto e empata final do nacional de hóquei em patins

O Sporting deu a volta ao resultado e venceu hoje o FC Porto por 6-3 no segundo jogo da final dos play-offs do campeonato nacional de hóquei em patins, disputado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, empatando a final.

Depois da derrota no primeiro jogo no Porto (3-1), os “leões”, a jogar em casa, entraram mal na partida e ao intervalo perdiam por duas bolas a zero, com o FC Porto a marcar por Gonçalo Alves e Reinaldo Garcia.

Na segunda parte, o Sporting deu a volta ao resultado com três golos de Gonzalo Romero, dois de Toni Pérez e um de Alessandro Verona, com Gonçalo Alves a reduzir para os “dragões”.

O FC Porto procura conquistar o seu 24.º título nacional, e deixar para trás o Benfica, que soma 23, enquanto o Sporting persegue o nono, numa final à melhor de cinco encontros e que tem o próximo jogo agendado para domingo, às 15h, no Porto.