Sete (jovens) candidatos a deixar a sua marca no Euro 2020

Há muitos candidatos a serem “estrelas” do Euro 2020, de Cristiano Ronaldo a Robert Lewandowski, passando pelo ex-proscrito Karim Benzema, o eterno Luka Modric ou Harry Kane, o depositário de todas as esperanças inglesas no torneio. Estes são os nomes óbvios, mas o talento das 24 selecções participantes não se resume às suas grandes figuras e muitos deles terão a primeira grande oportunidade numa grande competição internacional de selecções. Aqui ficam sete nomes que vale a pena seguir com atenção.