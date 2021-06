Uma mão-cheia de candidatos a ficar com a coroa portuguesa

Com um ano de atraso, aí está a 16.ª edição do Campeonato da Europa, que integra sete dos dez antigos e legítimos campeões em competição para disputarem, pela primeira vez, uma versão mais abrangente e disseminada pelo “Velho Continente”, sem uma organização clássica, tradicionalmente entregue a uma única nação, ou, no limite, partilhada por dois países.