Luis Enrique confirma Busquets no Europeu

Federação espanhola esclarece que Diego Llorente poderá ser um “falso positivo”, enquanto o médio do FC Barcelona está assintomático e a cumprir plano individual de treino.

O seleccionador espanhol, Luis Enrique, garantiu esta quinta-feira que Sergio Busquets estará presente no Euro 2020, dissipando as dúvidas levantadas na sequência do teste positivo do médio à covid-19, depois do jogo particular com Portugal.

“Vou esperar. Tem a vantagem de ter sido o primeiro a dar positivo. Garantidamente, Busquets estará na lista”, disse o seleccionador em conferência de imprensa.

O médio do FC Barcelona testou positivo dois dias depois de ter defrontado Portugal em Madrid, mas Luis Enrique explicou que o jogador está “assintomático” e a cumprir um plano de treino.

A Espanha estreia-se, segunda-feira, no Euro 2020 frente à Suécia, selecção que também teve dois casos positivos e que chamou seis jogadores para uma “bolha” paralela, de forma a suprir qualquer baixa de última hora causada pelo novo coronavírus.

Kulusevski e Svanberg tiveram testes positivos e Janne Andersson chamou Isaac Kiese Thelin, Jesper Karlsson, Joakim Nilsson, Jacob Rinne, Mattias Johansson e Niclas Hult para treinarem à margem da selecção principal. No grupo E estão ainda Eslováquia e Polónia.

Em relação a Diego Llorente, que também testou positivo, a federação espanhola explicou que o defesa do Leeds United já testou negativo e pode ser um “falso positivo”.

“Os testes PCR de confirmação realizados na quarta-feira ao jogador internacional deram resultado negativo. A contra-análise do mesmo teste confirmou o resultado nas últimas horas. Por isso, no caso do central, há sérios indícios de que se trata de um falso positivo”, refere a federação em comunicado.