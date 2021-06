Uma gestão mais difícil à volta de Ronaldo

Até 2016, Portugal era sempre uma daquelas selecções que entrava no grupo dos candidatos a serem surpresas, daquelas que ninguém gostaria de apanhar pela frente, nunca um candidato indiscutível e unânime. Foi tendo alguns dos melhores jogadores do mundo, mas faltava-lhe o estatuto que só se conquista com os títulos. Depois, veio o golo de Éder no prolongamento da final do Stade de France e a selecção portuguesa subiu de patamar, para o grupo restrito dos campeões. E neste Euro 2020 que se realiza em 2021, já não é, sem qualquer favor ou condescendência, uma candidata a ser uma surpresa. É candidata por direito próprio.