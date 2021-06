Coates na lista definitiva do Uruguai para a Copa América

Oscar Tabárez chama defesa do Sporting e não conta com o avançado benfiquista Darwin Núñez, operado ao joelho direito.

O defesa central do Sporting Sebastián Coates integrou esta quinta-feira a convocatória do Uruguai para a Copa América, que principia domingo e decorre até 10 de Julho, no Brasil.

Coates, que já tinha estado nos eleitos do seleccionador Oscar Tabárez nos desafios de qualificação com o Paraguai e Venezuela, integra o grupo definitivo da “celeste”.

O benfiquista Darwin Núñez também esteve nos pré-convocados para as eliminatórias do mundial que antecederam a Copa América, contudo foi operado ao joelho direito. O Uruguai integra o grupo A juntamente com a Argentina, com quem se estreia, a 19 de Junho, Chile, Paraguai e Bolívia.

Os portistas Luis Díaz e Matheus Uribe, e o boavisteiro Sebastián Pérez, foram convocados para a selecção da Colômbia, que confirmou a ausência de James Rodríguez, do Everton, dispensado devido a problemas físicos.

A duas semanas do início da 47.ª edição da Copa América, a Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL) decidiu suspender a organização da Argentina, devido à pandemia de covid-19 no país e às fortes restrições impostas pelo governo.

Inicialmente, a organização da maior competição entre selecções sul-americanas tinha sido entregue a Argentina e Colômbia, que deixaram de ser sede do torneio devido à tensão social existente no país.

O Brasil assumiu, entretanto, a organização da Copa América, um momento em que especialistas antecipam uma segunda vaga da pandemia no país, o que suscitou contestação, com os jogadores a questionarem a opção da CONMEBOL.