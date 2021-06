Belenenses garante acesso ao Campeonato de Portugal

Goleada imposta ao Pontarrolense dá primeiro lugar da I Divisão da Associação de Futebol de Lisboa à equipa do Restelo a quatro rondas do fim.

O Belenenses garantiu esta quinta-feira, ao vencer o Pontarrolense (4-1), a promoção ao Campeonato de Portugal, actual quarto escalão do futebol nacional.

A formação do Restelo confirmou o acesso à 15.ª jornada do Campeonato da I Divisão da Associação de Futebol de Lisboa, com golos de João Oliveira, na primeira parte, Alex Figueiredo, Bruno Botas e Nélson Mendes, na segunda.

O Belenenses garantiu o primeiro lugar da classificação, com 43 pontos, mais 18 que Atlético da Malveira, Sporting Lourel e Alverca B (trio com dois jogos em atraso), num campeonato com 19 jornadas (a uma volta), na sequência da pandemia e da desistência do Vialonga.