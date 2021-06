Ana Catarina Nogueira fora dos “quartos” do Marbella Master

A jogadora portuguesa foi derrotada por Aranzazu Osoro e Victoria Iglesias nos oitavos-de-final do quinto torneio do ano do World Padel Tour.

Portugal ficou nesta quinta-feira sem representantes no Marbella Master, o quinto torneio do ano do World Padel Tour (WPT). Depois de Sofia Araújo ser afastada nos 16-avos-de-final, Ana Catarina Nogueira, ao lado de Teresa Navarro, foi derrotada em dois sets por Aranzazu Osoro e Victoria Iglesias.

De regresso à segunda ronda do quadro principal de uma prova do WPT, depois de conseguir um triunfo sem dificuldades na véspera, Ana Catarina Nogueira tinha pela frente nos “oitavos” uma das duplas em melhor forma no circuito feminino.

A argentina Aranzazu Osoro, n.º 15 do ranking mundial, e Victoria Iglesias, n.º 18, tinham superado nos “16-avos” Marta Marrero e Marta Ortega - foi a terceira vez este ano que surpreenderam as “Martas” -, e entraram no duelo com Ana Catarina Nogueira e Teresa Navarro com o favoritismo do seu lado.

E, na quadra, Osoro e Iglesias não facilitaram. O primeiro parcial, terminou um resultado de 6-2, desfavorável à dupla luso-espanhola, e, apesar de o último set ter sido mais equilibrado, Nogueira e Navarro voltaram a ser batidas (6-4) e foram afastadas do torneio.

O próximo torneio do WPT começará já a 19 de Junho, e será o segundo dos cinco Masters do ano: a Plaza Mayor de Valladolid receberá os principais encontros do Valladolid Master.