Acção cível para destituir Vieira por misturar “negócios pessoais” com “dinheiros do clube”

Deputada Mariana Mortágua é uma das testemunhas indicadas por Jorge Mattamouros, advogado de litígios internacionais e o autor da acção, que pede a destituição do presidente do Benfica.

O advogado de litígios internacionais Jorge Mattamouros deu entrada com uma acção cível a pedir a impugnação do resultado das últimas eleições do Benfica e, por conseguinte, a destituição de Luís Filipe Vieira, presidente do clube. Mattamouros é o autor da acção, avançando para a Justiça no papel de sócio do clube e não como advogado.