“Transparência”, “justiça”, “coleccionismo responsável”: Museu Metropolitan devolve dois bronzes de Benim à Nigéria

Mas museu de Nova Iorque detém cerca de 160 artefactos do Reino do Benim na sua colecção. Uma cabeça Ife vai também ser devolvida.

Após um ano de trabalho com a Comissão Nacional Nigeriana para os Museus e Monumentos (CNNMM), o Museu Metropolitan de Nova Iorque vai devolver à Nigéria dois bronzes do século XVI — bem como uma cabeça Ife do século XIV, que tinha sido oferecida ao museu norte-americano para compra. Este é o mais recente movimento de retorno de peças de arte pilhadas durante séculos de colonialismo, e no caso a mais recente devolução de alguns dos importantes bronzes de Benim (actual Nigéria). Mas se por um lado marca a importante entrada do Metropolitan neste movimento, por outro são apenas dois bronzes de uma colecção de cerca de 160 artefactos do Benim que o museu detém e uma gota de água nas centenas espalhadas pelo mundo.