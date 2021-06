Quinta, na TV: caça às bruxas, adolescência confinada e muito cinema português

CINEMA

Fátima

AXN Movies, 15h

Dirigido por João Canijo, Fátima é um road movie semidocumental sobre 11 mulheres (interpretadas por Rita Blanco, Anabela Moreira, Cleia Almeida, Vera Barreto, Teresa Madruga, Ana Bustorff, Teresa Tavares, Alexandra Rosa, Íris Macedo, Sara Norte e Márcia Breia) que partem de Vinhais, em Trás-os-Montes, em peregrinação até ao santuário. Fátima abre o especial Dia de Portugal, que prossegue com Pedro e Inês (às 17h37), Soldado Milhões (19h39), Snu (21h10) e Os Maias (22h45).

Al Berto

TVCine Edition, 18h35

Com realização e argumento de Vicente Alves do Ó, foca-se num período da vida de Al Berto, um dos mais carismáticos poetas portugueses, para ensaiar um retrato da sua geração no pós-25 de Abril. Ricardo Teixeira, José Pimentão, Raquel Rocha Vieira, José Leite, João Villas-Boas, Gabriela Barros e Ana Vilela da Costa dão vida às personagens. O filme faz parte de toda uma maratona de cinema português. Antes, passam O Frágil Som do Meu Motor (às 12h50), Bairro (15h) e Virados do Avesso (16h55); depois, Alguém Como Eu (20h25) e Perdidos (22h).

O Herói de Hacksaw Ridge

AXN, 22h

Mesmo sendo contra o uso de armas, Desmond T. Doss (Andrew Garfield) alista-se no Exército dos EUA durante a II Guerra Mundial. Desdenhado por alguns colegas, mostrará a sua bravura ao salvar 75 homens, abandonados à morte em território inimigo, na batalha de Okinawa (Japão), sem pegar em armas nem disparar um tiro. Tornar-se-á o primeiro opositor de consciência a receber a Medalha de Honra do Congresso. Nomeado para seis Óscares, o filme de Mel Gibson acabaria por arrecadar dois, em categorias técnicas.

DOCUMENTÁRIOS

Tony

Hollywood, 19h35

Jorge Pelicano, que assinou documentários como Páre, Escute e Olhe, Pára-me de Repente o Pensamento ou Até Que o Porno Nos Separe, aponta a câmara para António Antunes, o filho de Armadouro, Pampilhosa da Serra que emigrou para França e se tornou um dos músicos portugueses mais bem-sucedidos, sob o nome Tony Carreira. Apanha-o aos 55 anos, num momento de dúvida, a contemplar se há-de pôr uma pausa na sua vida artística.

As Bruxas de Salem

História, 22h15

A 10 de Junho de 1962, Bridget Bishop tornou-se a primeira mulher a ser executada por bruxaria nos julgamentos de Salem, Massachusetts. No aniversário da sua morte, estreia-se um docudrama sobre esse episódio infame dos tempos coloniais norte-americanos. Apoia-se em reconstituições e dramatizações históricas, combinadas com a análise de documentação e com depoimentos de historiadores e sociólogos. Começa com os episódios Satanás chega a Salem e Caminho para o inferno, prosseguindo, na próxima quarta-feira, com Sede de sangue e Rezar por misericórdia.

Foto As Bruxas de Salem

O Bairro Português de Malaca

RTP2, 23h

Estreia. Pedro Palma realiza esta viagem a Malaca, na Malásia, em busca do legado dos portugueses, que subsiste num bairro da cidade – um bairro ameaçado de extinção pela construção imobiliária.

INFORMAÇÃO

Linha da Frente

RTP1, 21h01

A combinação contranatura entre adolescência e confinamento tem custos para a saúde mental dos jovens e os efeitos já são visíveis, garantem os especialistas. A reportagem de Patrícia Lucas (com imagem de Marques de Almeida e edição de Paulo Nunes) vai ao encontro de alguns deles e também de adolescentes e educadores que testemunham o alcance desse impacto.

INFANTIL

Superquinas

Panda, 10h30

Maratona com os 13 episódios da série nascida de uma campanha de sensibilização da Federação Portuguesa de Futebol. Assente nos valores da solidariedade e do espírito de equipa, procura estimular práticas como o desporto ou a alimentação saudável, através do exemplo de João e Bia, os jovens capitães de uma jovial selecção nacional.

Foto Superquinas

Uma Aventura nos Mares (V. Port.)

Cinemundo, 14h15

Uma aventura animada em torno da primeira viagem de circum-navegação da Terra pelo português Fernão de Magalhães e o espanhol Juan Sebastián Elcano.