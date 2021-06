É preciso evitar que passe “a mensagem de que que ao travar a capital se está a travar todo o país”

Apesar do peso económico e simbólico, travar a capital do país não tem de ser visto como um drama, dizem especialistas.

É tudo uma questão de fazer contas. “As regras estão estabelecidas e, segundo as regras, não há grandes dúvidas: Lisboa vai ficar estagnada por agora.” Quem o diz é o matemático Óscar Felgueiras, que ajudou a elaborar o primeiro plano de desconfinamento do país e, mais recentemente, a preparar a reabertura numa fase em que a vacinação já chegou à esmagadora maioria da população com mais de 60 anos.