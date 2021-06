Exames nacionais com mais perguntas obrigatórias para combater “enviesamento” das notas

As provas de 2021 vão ter até o triplo das perguntas obrigatórias para evitar notas “demasiado elevadas”, mas mantêm modelo do ano anterior, com um grupo de perguntas opcionais em que só contam as melhores respostas. Neste P24 ouvimos o jornalista Samuel Silva.

