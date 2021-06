Covid-19. Idade dos doentes internados em Portugal baixou. Aumento de casos em Lisboa já se reflecte nas hospitalizações

Número de doentes internados em Lisboa e Vale do Tejo duplicou em poucas semanas e a região está agora a acolher 60% das hospitalizações do país. Os doentes a precisar destes cuidados também são mais novos, com destaque para a faixa etária dos 50 aos 59 anos. Investigadores dizem que é preciso acelerar a vacinação nesta região para igualar as restantes.