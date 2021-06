Covid-19. Dia sem mortes e 890 novos casos — o maior aumento desde Março

Há 307 pessoas hospitalizadas em Portugal, mais 11 do que no dia anterior. Dessas, 70 encontram-se nos cuidados intensivos, mais quatro.

Portugal registou nas últimas 24 horas zero mortes e 890 novas infecções pelo novo coronavírus, SARS-CoV-2, de acordo com o boletim da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado nesta quarta-feira. Trata-se do maior aumento de casos diários desde o boletim de 6 de Março, quando foram contabilizadas 1007 novas infecções. Entre os novos casos, cerca de 66% dizem respeito à região de Lisboa e Vale do Tejo.

Os novos casos estão bastante distribuídos pelas várias faixas etárias. A faixa etária dos 40 aos 49 anos é a que soma mais casos: 85 homens e 82 mulheres contraíram o vírus, num total de 167 infecções. Abaixo, a faixa dos 30 aos 39 anos não fica muito longe, com 165 casos (84 homens e 81 mulheres), e destaca-se, ainda, a faixa dos 20 aos 29 anos com 151 casos (76 homens e 74 mulheres).

No total, registaram-se 332 infecções em pessoas com idades compreendidas entre os 30 e os 49 anos — as duas faixas etárias que arrancam a vacinação em Junho, sendo que as pessoas com mais de 40 anos já começaram a ser chamadas para receber a vacina.

Os internamentos continuam a subir. No total, há ainda 307 doentes hospitalizados em Portugal, mais 11 do que no dia anterior, dos quais 70 estão em unidades de cuidados intensivos, mais quatro.

Há, também, mais 525 pessoas recuperadas nesta quarta-feira, num total de 813.489.

Desde o início da pandemia, em Março de 2020, o país soma 854.522 casos confirmados e 17.037 vítimas mortais. Há 23.996 casos activos de infecção, mais 365 do que no dia anterior, e 27.078 contactos em vigilância pelas autoridades, mais 386 do que no último balanço.

Portugal aproxima-se da zona verde

A matriz de risco — que marca o compasso do desconfinamento pelo cruzamento da incidência do vírus com o índice da transmissibilidade, o R(t) — é actualizada às segundas, quartas e sextas-feiras.

Os dados desta quarta-feira mostram que o país está na zona amarela, a aproximar-se da verde. O R(t) desceu para 1,05 a nível nacional, mas subiu para 1,08 no continente — trata-se de alterações ligeiras face aos valores registados na segunda-feira de 1,07 e 1,08, respectivamente.

Já a incidência a 14 dias por cem mil habitantes é agora de 74,8 casos a nível nacional e 73,6 no continente. Este indicador aumentou relativamente à actualização de segunda-feira, que dava conta de uma incidência de 72,2 casos a nível nacional e 70,6 casos no continente.

Lisboa e Vale do Tejo com 66% dos casos

A região de Lisboa e Vale do Tejo permanece aquela com a fatia maior de novas infecções. Foram contabilizados 591 novos casos — o que corresponde a cerca de 66% do total em Portugal.

Seguem-se o Norte com 140 infecções, o Centro com 61, o Alentejo com 41 e o Algarve com 27. A Região Autónoma dos Açores soma mais 25 casos e na Madeira foram detectados cinco.

Segundo o relatório da DGS, já morreram de covid-19 8948 homens e 8089 mulheres, tendo 11.188 idades acima dos 80 anos, o que corresponde a cerca de 65,7% do total.