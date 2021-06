Armando Vara remete-se ao silêncio no primeiro dia de julgamento

Suspeito de lavagem de dinheiro por causa de uma fuga ao fisco de 535 mil euros que já assumiu ter cometido, o antigo ministro socialista Armando Vara remeteu-se ao silêncio no seu primeiro dia de julgamento, esta quarta-feira, no Campus da Justiça, em Lisboa.

Armando Vara, que se encontra a cumprir cinco anos de cadeia na sequência de uma condenação por tráfico de influência no processo Face Oculta, utilizou uma saída precária para comparecer em tribunal, embora por enquanto não tenha falado sobre o crime que lhe é imputado – um direito que assiste aos arguidos. Apesar de se ter remetido ao silêncio neste momento, poderá pedir para prestar declarações em qualquer altura.

Ao juiz de instrução da Operação Marquês Ivo Rosa confessou, na fase instrutória do processo, que a teia de empresas que mandou montar, com recurso a offshores, quando era administrador da Caixa Geral de Depósitos tinha de facto como objectivo fugir ao fisco. Mas garante que os 535 mil euros que fez circular entre a Suíça, as Seychelles, Chipre e a Irlanda entre 2008 e 2009, com a ajuda do gestor de fortunas Michel Canals – uma das principais figuras do processo Monte Branco – tinham origem lícita.

Diz Armando Vara que enquanto não ascendeu à administração da CGD acumulava um cargo de director neste banco com a prestação de serviços de consultoria de negócios a empresas do Leste europeu, África e Médio Oriente. Nas suas palavras, identificava oportunidades de investimento. E quando foi nomeado para administrador do banco, em 2006, esteve “quase para desistir” de aceitar, uma vez que o regime de exclusividade a que ficava sujeito o impedia de continuar a exercer esta actividade. Logo numa altura em que começava a receber os proventos destas consultorias, parte dos quais só lhe eram pagos quando os negócios em perspectiva se concretizavam efectivamente.

“Ao longo de 2008 e 2009, Armando Vara procurou fazer movimentar para contas em diferentes países parte dos fundos detidos nas contas da Suíça, visando gerar uma dispersão de fundos e utilizando diversos esquemas de circulação dos mesmos, de forma a que fosse muito difícil às autoridades judiciárias identificar as contas usadas para o depósito do dinheiro e conexionar [sic] tais contas à sua pessoa”, pode ler-se no despacho de pronúncia da Operação Marquês.

Já Armando Vara disse ao juiz Ivo Rosa ter tido na altura “consciência de que havia um problema fiscal que tinha de resolver”.

“A minha ideia era fazê-lo no final do mandato de administrador da CGD”, cargo em que ganhava cerca de 17 mil euros mensais, alegou.