Marcelo desvaloriza tensão entre Funchal e Lisboa. “Faz parte”

Antigo e actual presidentes do governo madeirense pediram intervenção do chefe de Estado para se responder às reivindicações do arquipélago.

Primeiro Jardim, depois Albuquerque. No arranque das comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, que este ano decorrem na Madeira, as despesas políticas ficaram por conta do antigo presidente do governo regional madeirense e do actual. Marcelo Rebelo de Sousa fintou ambos.