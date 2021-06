Escolha de Costa para a Câmara do Porto não agrada ao PS

A escolha do secretário de Estado da Mobilidade, Eduardo Pinheiro, para liderar a lista do PS à Câmara do Porto nas eleições autárquicas caiu com estrondo nas estruturas locais do partido que foram apanhadas de surpresa com a notícia. E há quem receie que o nome possa não passar. “Nesta conjuntura esperávamos que o PS apresentasse uma candidatura com notoriedade e respeitabilidade que fixasse o eleitorado do PS”, declarou ao PÚBLICO fonte socialista que antecipa um “desastre total” na noite eleitoral das autárquicas. Há quem vá mais longe e diga: “Esta escolha é um enxovalho para o Porto”.