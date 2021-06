Elza Pais quer combater a desigualdade na transição digital

A presidente das Mulheres Socialistas compromete-se levar a todo o país estruturas próprias, com coordenadoras em todas as concelhias do PS.

O “Manifesto para a Igualdade no Poder Local” está incluído, como proposta a ser assumida por todos os candidatos do PS às autárquicas, na moção com que Elza Pais se apresenta, pela terceira vez, a presidente das Mulheres Socialistas, cuja eleição decorre em conjunto com a do secretário-geral, digitalmente na sexta-feira, 11 de Junho, e presencialmente a 18 e 19 de Julho. Elza Pais é candidata única. Já a secretário-geral candidatam-se António Costa e Daniel Adrião.