Moinho Cine Fest tem inscrições abertas para realizadores de nano e micro metragens

A quarta edição do Moinho Cine Fest decorrerá em Abril de 2022, na União das Freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões, em Matosinhos. O concurso aceita apenas micro e nano-metragens e tem prémios entre os 50 e os 200 euros.

Ser uma amostra do panorama da produção cinematográfica mundial em 2020 e 2021, um ponto de encontro de “todo o cinema mundial” e pagar aos cineastas pela projecção dos seus filmes: estes são os grandes objectivos do Moinho Cine Fest. A quarta edição do concurso realiza-se em Abril de 2022, na União das Freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões, em Matosinhos, e paga a cada concorrente que veja o seu filme exibido uma taxa de cinco cêntimos por segundo.

A concurso só aceitam nano e micro metragens, ou seja, filmes até um e cinco minutos, respectivamente. Dentro deste género, podem participar ainda filmes mobile, cujas imagens sejam captadas exclusivamente com smartphone ou tablet, e filmes locais, produzidos por associações sediadas na união de freguesias onde decorre o evento.

Para participar, a produção das obras terá de ser posterior a 1 de Janeiro de 2020 e os filmes internacionais terão de estar legendados em inglês. Não há tema definido nem limite de inscrições por participante (excepto para os filmes locais, que apenas podem concorrer com três obras), desde que os mesmos não tenham sido seleccionados em edições anteriores do festival.

O festival premeia as produções cinematográficas a concorrer em várias categorias. O vencedor do melhor filme recebe um prémio de 200 euros, enquanto as restantes categorias, entre as quais as melhores micro e nano metragens, melhor filme mobile e melhor filme local, valem um prémio no valor de 50 euros.

A inscrição é feita através da plataforma FilmFreeway e o regulamento completo está disponível na página oficial do evento. O Moinho Cine Fest é organizado pela associação cultural ANARTEM, com direcção de André Almeida Rodrigues, cineasta português.

Texto editado por Ana Maria Henriques