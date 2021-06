Eis Grace, a robô profissional de saúde que a covid-19 criou

A semelhança de Grace com um profissional de saúde e a sua capacidade de interacção social visa aliviar o fardo do pessoal hospitalar na linha de frente, sobrecarregado com a pandemia.

A equipa de Hong Kong por detrás do famoso robô humanóide Sophia está a lançar um novo protótipo, Grace, destinado ao mercado dos cuidados de saúde e concebido para interagir com os idosos e as pessoas em isolamento devido à pandemia de covid-19.

Vestida com um uniforme azul de enfermagem, Grace tem feições asiáticas, cabelo castanho pelos ombros e uma câmara térmica no peito para medir a temperatura e a capacidade de resposta do interlocutor. Recorre à inteligência artificial para diagnosticar um paciente e pode falar inglês, mandarim e cantonês.

“Posso visitar pessoas e alegrar o dia delas com alguns estímulos sociais... mas também posso fazer terapia de conversação, leituras biológicas e ajudar os prestadores de cuidados de saúde”, disse Grace à Reuters ao lado da sua “irmã” Sophia, no laboratório da Hanson Robotics, em Hong Kong.

Joyce Zhou/Reuters Joyce Zhou/Reuters Fotogaleria Joyce Zhou/Reuters

A semelhança de Grace com um profissional de saúde e a sua capacidade de interacção social visa aliviar o fardo do pessoal hospitalar na linha de frente, sobrecarregado com a pandemia, disse o fundador David Hanson.

“Uma aparência humana facilita a confiança e propicia um envolvimento mais natural porque estamos ‘programados’ para as interacções humanas cara a cara”, disse Hanson, explicando como Grace pode simular a acção de mais de 48 músculos faciais e tem um comportamento reconfortante concebido para se parecer um pouco com personagens de anime, muitas vezes uma fusão de estilos asiáticos e ocidentais.

A Awakening Health pretende produzir uma versão beta de Grace até Agosto, disse David Lake, chefe executivo da joint-venture entre a Hanson Robotics e o Singularity Studio, e há planos para a plena implementação no próximo ano em locais como Hong Kong, China continental, Japão e Coreia. O custo de fabrico dos robôs, agora semelhante ao preço dos carros de luxo, irá diminuir assim que a empresa estiver a fabricar dezenas ou centenas de milhares de unidades, acrescentou Hanson.

Foto Joyce Zhou/Reuters

O impacto global do novo coronavírus tornou urgente a necessidade de robôs humanóides como Grace, disse Kim Min-Sun, professora de Communicology​ na Universidade do Havai. Presas em casa durante os confinamentos da covid-19, muitas pessoas viram a sua saúde mental afectada com pensamentos negativos. “Se conseguirem ter ajuda através da implantação destes robôs sociais em ambientes íntimos, certamente que isso terá um impacto positivo na sociedade”, disse.