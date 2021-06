Onde anda a mobilidade social?

É preciso mostrar aos miúdos de meios mais desfavorecidos que existe mais mundo além daquele que as famílias lhes podem proporcionar.

Há uns bons anos, numa outra vida profissional, organizei uma formação sobre móveis para várias equipas da mesma empresa. Como se chamava cada tipo de móveis, para que serviam, em que zonas da casa se usam. Pode parecer estranho, mas foi uma surpresa para algumas pessoas que uma estante servisse para arrumar livros. Nomes como aparador ou sideboard eram desconhecidos. Tratava-se de pessoas com o ensino secundário terminado, e algumas extremamente inteligentes e capazes. Simplesmente nunca se tinham cruzado com algum vocabulário ou com livros a necessitar de arrumação.