Pedro Castillo declara-se vencedor das presidenciais no Peru

Pedro Castillo declarou-se como vencedor da segunda volta das eleições presidenciais peruanas. O candidato do Peru Libre garantiu na terça-feira à noite que, segundo um “relatório” apresentado por dirigentes do seu partido, a “contagem oficial” dos votos permite concluir que prevaleceu sobre a candidata da Fuerza Popular, Keiko Fujimori, numa eleição bastante renhida entre os dois candidatos.

Num discurso em Lima perante os seus apoiantes, Castillo solicitou às autoridades eleitorais que não “manchem” a vontade do povo peruano e pediu aos seus seguidores para “não caírem na provocação”, uma referência às alegações de fraude eleitoral por parte da sua adversária. O candidato de esquerda garantiu que o seu Governo irá “respeitar a democracia e a Constituição vigente” e promover a “estabilidade económica e financeira”.

“A nossa vitória será recebida com algumas ameaças, como a subida do dólar, que vai valorizar mais alguns pontos amanhã, o custo do pão, do frango, da cesta básica. É mentira, o que acontece é que há uma incerteza em que o povo já não acredita, e é por isso que devo dizer que acabo de ter conversas com o empresariado nacional, que prometeu o seu apoio ao povo peruano”, afirmou.

Castillo agradeceu também aos “vigilantes da vontade popular”, reiterando assim um pedido feito na segunda-feira após as acusações de Fujimori da existência de fraudes nas mesas de voto.

“Venho aqui não só para expressar a minha gratidão, mas também o meu apreço pelos homens e mulheres deste país que se levantaram aqui e no estrangeiro, aos irmãos que estão fora do país que se mobilizaram pela democracia”, acrescentou, citado pelo pelo jornal peruano El Comercio.

O candidato do Peru Libre expressou ainda, “em nome do povo peruano”, o seu agradecimento “às personalidades de diversos países” que expressaram as saudações ao povo peruano e a si pessoalmente. “Agradeço desde já o reconhecimento da nossa vitória por parte de algumas embaixadas e governos da América Latina e de outros países que estão a enviar as suas saudações ao povo peruano”, disse Castillo.

De acordo com os resultados oficiais, Castillo liderava a votação com 50,2%, enquanto Fujimori somava 49,7%, numa altura em que estavam apurados 98,338% dos votos.