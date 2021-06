Comissão abre processo contra a Alemanha por violação dos princípios fundamentais da lei europeia

Bruxelas envia carta de notificação ao Governo de Berlim, mais de um ano depois do Tribunal Constitucional Federal ter decretado a ilegalidade do programa de compra de dívida soberana do BCE. A polémica decisão foi revertida no mês passado.

A Comissão Europeia acrescentou esta quarta-feira a Alemanha à lista dos Estados-membros que desrespeitaram princípios fundamentais do quadro jurídico europeu e desafiaram a autoridade do Tribunal de Justiça da UE, quando o Tribunal Constitucional Federal de Karlsruhe decidiu declarar a ilegalidade do programa de compra de dívida soberana do Banco Central Europeu (BCE).

Mais de um ano depois dessa polémica decisão, que foi entretanto revista, Bruxelas fez seguir para Berlim uma carta formal de notificação, na qual sinaliza um desrespeito das regras em que assenta o Estado de direito pela mais alta instância judicial da Alemanha. Essa é primeira etapa para a abertura de um procedimento de infracção, cujos pressupostos foram enunciados pelo executivo na sua missiva: “Violação dos princípios da autonomia, primazia, e aplicação efectiva e uniforme da legislação europeia” pelo Tribunal Constitucional Federal, e ainda o incumprimento do artigo 267 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que diz respeito à jurisdição do Tribunal de Justiça europeu, sedeado no Luxemburgo.

Não é a primeira vez que a Comissão invoca estas razões para iniciar procedimentos de infracção por decisões dos Estados-membros que põem em xeque a primazia da lei europeia. O último processo foi aberto em Dezembro de 2020 contra o Reino Unido. Antes disso, em 2014 o executivo iniciou processos contra a França, por uma decisão do Conselho de Estado de 2014, e também contra a Espanha e a Itália, por causa de sentenças dos respectivos supremos tribunais.

O resultado do procedimento contra a Alemanha já não terá qualquer impacto em relação à matéria substantiva do processo avaliado pelos juízes de Karlsruhe. Em Maio de 2020, estes decretaram que o Governo alemão tinha exorbitado as suas competências constitucionais ao participar no programa de recompra de activos aplicado pelo BCE desde 2015, cuja conformidade com os tratados já tinha sido validada pelo Tribunal de Justiça da UE.

No entendimento do Tribunal Constitucional Federal, ao avançar com o programa, a autoridade monetária europeia excedera o seu mandato e violara o princípio da proporcionalidade. Essa opinião foi revista a 18 de Maio deste ano, quando perante esclarecimentos adicionais prestados pelo Bundestag e o Governo federal, os juízes acabaram por considerar que afinal a operação do BCE era legítima e não beliscava a lei fundamental da Alemanha.

Agora, a abertura do procedimento de infracção tem potencial para abrir uma batalha jurídica entre tribunais de difícil resolução. Segundo justificou o executivo comunitário, a sentença proferida em Maio de 2020 “constituiu um sério e grave precedente tanto para a prática futura do Tribunal Constitucional da Alemanha, como para os Supremos tribunais e tribunais constitucionais de outros Estados-membros”.

A mensagem de Bruxelas na reafirmação e defesa da autoridade do Tribunal de Justiça da UE extravasa as fronteiras da Alemanha e não podia ser mais clara: nenhuma lei nacional tem precedência sobre a lei comunitária, e nenhuma autoridade judicial nacional pode substituir-se ao tribunal do Luxemburgo ou pôr em causa a validade das suas sentenças, que são vinculativas. Um recado que a Comissão espera seja ouvido em Berlim e outras capitais, como Varsóvia e Budapeste.

O Governo alemão tem um prazo até dois meses para fornecer explicações para as questões levantadas pela Comissão na sua carta de notificação. Se as respostas de Berlim forem consideradas “insuficientes” ou “insatisfatórias”, o processo seguirá para o Tribunal de Justiça da UE, “que tem sempre a última palavra sobre a lei europeia” e poderá ter “um importante papel de clarificação” nesta matéria, insistiu um porta-voz da Comissão.