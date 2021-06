Uma viagem ao interior da Lisboa pré-terramoto

O Palácio Pimenta, um dos núcleos do Museu de Lisboa, dedica um piso a uma exposição que percorre milhares de anos da história de Lisboa, do Paleolítico às vésperas do Terramoto. “Viagem ao interior da cidade” abre esta quarta-feira.

Será um exercício quase inimaginável, esse de tentarmos recuar entre 300 mil a 100 mil anos antes de Cristo até às primeiras comunidades caçadoras-recolectoras que se instalaram nuns territórios a outros um dia chamariam Lisboa, junto a um rio depois chamado de Tejo. O clima temperado, os solos férteis, a existência de rochas como o calcário e o basalto, muito úteis para a produção de instrumentos para a caça e pesca, atraíam várias comunidades. Assim foi durante milhares de anos, com Lisboa a ser local de fixação de vários povos e desde a pré-história. “Não será exagero dizer que é por causa do Tejo. Só deixou de ser a principal via de comunicação há relativamente pouco tempo”, nota a directora do Museu de Lisboa, Joana Sousa Monteiro, no arranque da visita à nova exposição que o Palácio Pimenta, um dos cinco núcleos deste museu, acolhe. “Viagem ao interior da cidade” pretende mergulhar na vida dos vários povos que habitaram o território a que hoje chamamos Lisboa – do Paleolítico às vésperas do Terramoto de 1755.