Primeira peça da colaboração entre Kanye West e a Gap esgotou em horas

Depois de, no ano passado, ter​ anunciado uma parceria de dez anos com a gigante do vestuário Gap, baseada na sua marca Yeezy, Kanye West lança agora a primeira peça nascida da colaboração.

A criação, um casaco puffer num azul vivo, foi posta à venda por 200 dólares (164€, ao câmbio actual) sem qualquer aviso oficial prévio, e esgotou nas primeiras horas. E esta é ainda apenas uma pré-encomenda, uma vez que os casacos só chegarão aos consumidores mais tarde, previsivelmente no Outono.

A data escolhida para a ocasião não foi inócua. Feito de nylon reciclado, o casaco foi lançado esta terça-feira, 8 de Junho, data em que se celebrou o 44.º aniversário do rapper norte-americano. Talvez para aguçar a curiosidade em torno da peça, Kanye West foi visto a utilizá-la dias antes do seu lançamento.

Foto Miguel Manso

De acordo com um porta-voz da Gap, ouvido pela Fox Business, a pré-encomenda do artigo voltará a estar disponível brevemente. Além de casacos, a nova linha incluirá itens como T-shirts, hoodies e calças desportivas. A parceria entre o músico e a marca de roupa poderá valer até 970 milhões de dólares (796 milhões de euros), segundo a Bloomberg.

Esta não é a primeira vez que West colabora com marcas conhecidas na indústria do vestuário. No passado, esteve ligado à japonesa Bape, seguindo-se um acordo de vários anos com a Nike, e hoje possui um contrato com a Adidas, iniciado em 2013.

Em Abril deste ano, West bateu novos recordes no mundo da moda, com as suas célebres sapatilhas Yeezy, que foram vendidas num leilão por quase 1,5 milhões de euros, estabelecendo um novo máximo mundial para um par de ténis.

Na vida privada do rapper, contudo, as coisas não parecem correr tão bem, com o divórcio da estrela de reality shows Kim Kardashian, que foi anunciado em Fevereiro deste ano. Ainda assim, a socialite celebrou o aniversário do músico com a publicação de uma foto dos dois com os seus três filhos nas redes sociais e a descrição “Feliz aniversário. Amo-te para toda a vida!”.