O pequeno-almoço “à portuguesa” de Gordon Ramsay que revoltou a internet

Com a nova temporada da série Uncharted , Gordon Ramsay visitou Portugal e preparou um pequeno-almoço com ovos e porco preto, gerando polémica nas redes sociais. A série estreia em Portugal a 15 de Outubro, no National Geographic.

“Estou nesta quinta de porcos incrível onde se cria porco preto, e é só um dos melhores porcos do mundo”, começa por afirmar o cozinheiro britânico no vídeo que partilhou através das redes sociais. As imagens mostram Gordon Ramsay a preparar um pequeno-almoço composto por ovos estrelados, bacon de porco preto e legumes assados, a que chamou “Scrambled Portugal”. Tudo certo até ao momento em que, na descrição do vídeo, o cozinheiro questiona: “À procura do pequeno-almoço português perfeito?”. E os utilizadores das redes sociais têm respondido de forma negativa a esta questão.

No Twitter, o nome de Gordon Ramsay está nas tendências até ao momento, com os internautas portugueses a responderem (em tom de brincadeira, ou não) com comentários e imagens de alternativas à comida tipicamente britânica a que o cozinheiro chamou portuguesa.

ok mas o gordon ramsay a achar q os tugas comem ovos e porco preto ao pequno almoço é so o maior meme do ano lol — catti (@cattikiwi) June 8, 2021

O galão e torrada com manteiga é o prato mais aclamado, mas há quem defenda os pastéis de nata ou o leite com cereais. Por outro lado, alguns portugueses “não se importavam nada” de usufruir daquele pequeno-almoço diariamente e outros defendem o chef, com a premissa de que este usou ingredientes portugueses para confeccionar um prato estrangeiro.

Desde o ano passado que era conhecida a passagem de Gordon Ramsay por Portugal com a terceira temporada de Uncharted, um programa do National Geographic em que o cozinheiro viaja pelo mundo à descoberta de novas aventuras, inspiração culinária e experiências culturais.

Cá, cozinhou com o chef Kiko Martins, conheceu a costa da Nazaré, o Alentejo (terra dos porcos pretos, onde preparou o polémico pequeno-almoço), pescou sardinha, fez pão-de-ló. A estreia da nova temporada de Gordon Ramsay: Uncharted está marcada para 15 de Outubro em Portugal, onde será possível acompanhar todas as aventuras do cozinheiro britânico.