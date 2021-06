A Viagem do Elefante de Saramago também é todo-o-terreno

Territótios do Cõa divulga a rota literária e o Clube Escape Livre anuncia o passeio todo-o-terreno “Caminho de Salomão”: vai recriar as voltas do paquiderme, oferecido pelo rei D. João III ao seu primo arquiduque da Áustria, contadas por José Saramago.

As rotas à volta de Saramago continuam a trilhar caminhos. Se Levantado do Chão já inspirara um grande trajecto entre Alentejo e Lisboa, agora podemos seguir os caminhos da obra A Viagem do Elefante, uma rota literária agora divulgada na Casa dos Bicos, em Lisboa – a sede da Fundação Saramago, e com uma nova proposta.

A iniciativa, desenvolvida pela Territórios do Côa – Associação de Desenvolvimento Regional, recria o percurso do elefante Salomão de Belém a Figueira de Castelo Rodrigo, a parte portuguesa da viagem do paquiderme de Lisboa a Viena de Áustria. O elefante foi uma oferta de casamento do rei D. João III ao seu primo Maximiliano II, arquiduque da Áustria.

Após escrever o livro, José Saramago fez todo o percurso, tendo-o terminado a 18 de Junho de 2009, em Figueira de Castelo Rodrigo. Já doente, esta seria a sua última grande viagem, tendo falecido precisamente um ano depois.

Agora, com o apoio do Turismo de Portugal, dos municípios por onde passou o elefante e da Fundação José Saramago, é promovida a rota da Viagem do Elefante, que visa ser um motor de desenvolvimento turístico do interior de Portugal. Entre as várias iniciativas, anuncia-se também uma app destinada a orientar interactivamente o viajante.

Para quem queira ter a tarefa facilitada, há uma outra proposta mais radical: um passeio a ser realizado pelo Clube Escape Livre em todo-o-terreno.

O “Off-Road Caminho de Salomão” terá duração de quatro dias, devendo realizar-se de 15 a 19 de Junho de 2022. O programa recria a viagem de Saramago e terá o patrocínio e a participação de Pilar del Río, a esposa do escritor e que é presidente da Fundação José Saramago.

As inscrições abrem a 1 de Novembro deste ano e estão limitadas a 40 equipas.