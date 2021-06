“Verão na cidade-jardim”: Viseu anuncia mais de 500 actividades

O município de Viseu propõe, a partir desta quarta à noite, mais de 500 actividades a realizar em vários pontos da cidade, com o objectivo de animar o Verão e apoiar a retoma económica e cultural no pós-confinamento.

“Verão na cidade-jardim” é o nome da iniciativa apresentada, que se irá concretizar em mais de 28 edifícios, jardins, parques e praças, até 21 de Setembro, e pretende afirmar o concelho como um destino “atractivo, dinâmico, familiar e seguro no interior do país”.

“A programação que desenhámos irá espalhar-se por toda a cidade, nomeadamente por vários espaços ao ar livre, como o icónico Parque Aquilino Ribeiro, em consonância com o mote de “Viseu, cidade-jardim”, que este ano recuperámos”, justificou a presidente da Câmara de Viseu, Conceição Azevedo.

Segundo a autarca, esta é “uma medida de apoio à retoma económica e cultural” do concelho, uma vez que “os prejuízos gerados pela pandemia em sectores como comércio, restauração, hotelaria e cultura são enormes”.

“Não podíamos ficar de braços cruzados e nada fazer”, considerou.

No final de Maio, a autarquia tinha anunciado o cancelamento da secular Feira de São Mateus, que se iria realizar em Agosto e Setembro, avançando que estava a ser preparado um programa de animação cultural alternativo para o verão.

O programa, agora divulgado, envolve diversos agentes e promotores culturais que, no âmbito do Viseu Cultura, promovem 317 acções, integradas em onze projectos.

“Os Passeios pela Literatura III”, do Grupo OFF/Teatro AFTA, “No Fio da Palavra”, da Associação Cultural Mochos no Telhado, “Circo ao Centro”, da Companhia de Teatro Erva Daninha, várias atividades do CRETA, o festival “Karma is a Fest”, da Acrítica CRL, “Cava.Galeria”, de Inês Flor, um espectáculo de dança da Companhia Paulo Ribeiro e “Shortage”, da Narrativa Magnética, são algumas das propostas.

O “Verão na cidade-jardim” integra acções e performances apresentadas por artistas, bandas e colectividades do concelho de Viseu, maioritariamente em áreas como a música e o teatro.

“Decidimos este ano agregar projectos do programa municipal Viseu Cultura, conseguindo, dessa forma, fazer face a constrangimentos de segurança, ao mesmo tempo que promovemos os projectos e os agentes culturais de Viseu”, explicou o vereador do Turismo, Património e Marketing Territorial, Fernando Marques.

No Parque Aquilino Ribeiro, cruzam-se já a partir de hoje propostas que vão da música à dança e ao teatro, passando pela saúde e o bem-estar. A partir de 23 de Julho, serão instalados diversos operadores de restauração.

Jardins como o da Casa do Miradouro/Polo Arqueológico de Viseu António Almeida Henriques, da Casa da Calçada/Museu Keil Amaral, a Glorieta do Jardim Tomás Ribeiro, a Cava de Viriato e outros espaços verdes serão também palcos ao ar livre.

A partir de 18 de Junho, os finais de tarde no centro histórico de Viseu terão diferentes sonoridades, ganhando o Largo Pintor Gata e a Praça D. Duarte especial destaque no programa musical previsto para as sextas-feiras e sábados.

Na Rua Direita, a programação arranca a 1 de Julho, estando prevista a reocupação de lojas devolutas, espaços para a gastronomia e doçaria e para o artesanato e exposições. Também nesta rua emblemática do centro histórico haverá tempo para propostas musicais.

Uma nova edição do Festival de Street Art (de 28 de Junho a 4 de Julho) e “Tradições do Feirar” (a partir de 30 de Julho), no Campo de Viriato, que habitualmente acolhe a Feira de São Mateus, são outros atractivos da programação.

Apesar da pausa forçada, pelo segundo ano consecutivo, da Feira de São Mateus, o município quis que fosse possível experienciar os sabores e as tradições do certame, “ainda que em pequena escala e diferente disposição”.

A gastronomia estará representada com as enguias da Murtosa, as farturas e outros petiscos e doces habituais e haverá diversões e concertos “made in” Viseu, com uma plateia limitada, de quarta-feira a domingo.

“Depois de tantos meses de confinamento, esperamos que este seja o verão do nosso contentamento. Em segurança e de forma responsável”, disse Conceição Azevedo.

Fernando Marques frisou que o “Verão na cidade-jardim” é “um ecossistema vivo e dinâmico, mutável e adaptável”.

Ou seja, “esta é uma programação planificada, mas que não está hermeticamente fechada, podendo agregar outros momentos, outros espaços e outras geografias” e também ser alterada caso a pandemia o exija, acrescentou.

A Viseu Marca e a Associação Comercial do Distrito de Viseu são parceiros da iniciativa.