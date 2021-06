TAP estreia liderança no feminino

Christine Ourmières-Widener vai assumir a presidência executiva da empresa pública. Frasquilho é substituído por Manuel Beja. Escolha do novo conselho de administração e da comissão executiva teve a participação do primeiro-ministro, António Costa, além do ministro das Infra-Estruturas, Pedro Nuno Santos.

O Governo escolheu uma gestora francesa, Christine Ourmières-Widener, para ser a próxima presidente executiva do grupo TAP. Depois de ter liderado empresas do sector como a britânica Flybe e irlandesa CityJet, Christine Ourmières-Widener, de 56 anos, vai ser eleita para o cargo na assembleia geral do próximo dia 24.

A sua nomeação, tal como a dos restantes membros do conselho de administração (de onde emana a comissão executiva), tem efeitos para o período de 2021 a 2024, ano em que se prevê que acabe o apoio do Estado à companhia aérea. Neste momento, falta ainda a aprovação da Comissão Europeia ao plano de reestruturação entregue pelo Governo a 10 de Dezembro.

Ao lado de Christine Ourmières-Widener, na comissão executiva, e de acordo com as informações recolhidas pelo PÚBLICO, vão ficar Ramiro Sequeira, que assumiu a presidência executiva de forma interina após a saída de Antonoaldo Neves, como chief operating officer, Alexandra Reis (chief corporate officer, mantendo-se na gestão como representante do accionista privado, Humberto Pedrosa), João Gameiro (chief finance officer, ex-BBVA) e Silvia Mosquera González (chief comercial officer, ex-Avianca).

Assim, além de a TAP ser liderada pela primeira vez por uma mulher, a comissão executiva, formada por cinco elementos, é maioritariamente feminina.

O actual presidente do conselho de administração, Miguel Frasquilho, e que tinha sido nomeado pelo Estado quando a empresa era controlada pelos privados, vai ser substituído no cargo por Manuel Beja.

De acordo com a documentação disponibilizada pela empresa no âmbito da assembleia geral, Manuel Beja é licenciado em matemática aplicada à economia e gestão, conta com um MBA executivo pelo Insead e é especialista em recursos humanos. O seu percurso profissional está ligado à Novabase, e o conhecimento que tem do mercado brasileiro – fundamental para a TAP – foi um dos trunfos a seu favor.

De resto, na lista dos administradores nomeados pelo Estado, e que, segundo as informações recolhidas pelo PÚBLICO, foi desenhada também pelo primeiro-ministro, António Costa, além do ministro das Infra-Estruturas, Pedro Nuno Santos, não há ninguém que fique da administração anterior (como António Gomes de Menezes e Bernardo Trindade).

Formado por onze elementos, o conselho de administração conta, além dos administradores executivos, com João Duarte (eleitos pelos trabalhadores), José Silva Rodrigues (escolhido por Humberto Pedrosa, e que se mantém no cargo), Patrício Castro (da BCG, consultora que tem participado na reestruturação da empresa), Ana Teresa Lehman (secretária de Estado da Indústria do anterior Governo socialista e consultora), e Gonçalo Pires (fundador da Adamastor Investments e ligado à banca).