Sindicatos dizem que redução no BCP irá até aos mil trabalhadores

O presidente do BCP, Miguel Maya, apresentou esta quarta-feira aos sindicatos e à comissão de trabalhadores o plano de redução laboral, que poderá abranger entre 800 e 1000 trabalhadores. Em comunicado conjunto, os sindicatos Mais (antigo Sul e Ilhas), do Centro (SBC) e do Norte (SBN) adiantam que o plano de redução de pessoal apresentado “levará à saída de cerca de mil trabalhadores, através de reformas e rescisões por mútuo acordo”.

Esta manhã, a administração do banco enviou uma comunicação aos trabalhadores, explicando as razões para a redução de trabalhadores. A comunicação não adiantava o número de trabalhadores a dispensar, admitindo a possibilidade de “implementação de medidas unilaterais de redução do número de trabalhadores”, ou seja, avançar para um despedimento colectivo.

Os três sindicatos não fazem qualquer declaração sobre a possibilidade de despedimento colectivo, adiantado apenas que “se o processo correr bem do ponto de vista do banco, poderá não ser necessário chegar às mil saídas”.

Segundo a mesma fonte, “o BCP propõe 1,4 da remuneração mensal efectiva (RME)”, sendo que “os trabalhadores que ponderem esta possibilidade devem saber desde já que não terão direito a subsídio de desemprego”.

“O plano terá maior impacto nos serviços centrais e justifica-se, segundo o CEO, pelo desenvolvimento tecnológico implantado, que reduziu a necessidade do actual número de trabalhadores”, avançam os três sindicatos, acrescentando que “o banco está igualmente a diminuir a utilização de serviços em ‘outsourcing’, mantendo somente aqueles em que a vantagem tecnológica é evidente”.

Tal como avançou Miguel Maya, “os trabalhadores serão contactados pelo banco nas próximas duas semanas, departamento a departamento, sendo o tipo de proposta decorrente da situação de cada um”.

As três estruturas sindicais garantem o apoio, nomeadamente jurídico, aos respectivos sócios.