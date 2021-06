Propostas para acabar com envio do ficheiro de contabilidade ao fisco foram chumbadas

Regra que obriga as empresas a submeterem o SAF-T (PT) a partir do próximo ano mantém-se.

As propostas que o PCP, o PSD e o CDS-PP apresentaram no Parlamento para acabar com a nova regra que obriga as empresas a enviar ao fisco o ficheiro normalizado relativo à contabilidade, chamado SAF-T (PT), foram chumbadas nesta quarta-feira na votação na especialidade.

Os grupos parlamentares do PS e do PAN votaram contra e o BE absteve-se.

Em causa está uma norma que obriga as empresas a submeterem ao fisco o ficheiro SAF-T (PT) relativo à contabilidade previamente ao preenchimento da Informação Empresarial Simplificada (IES)/Declaração Anual de Informação Contabilística, sendo esses dados descaracterizados através de um serviço de geração e armazenamento de chaves da responsabilidade da Imprensa Nacional - Casa da Moeda.

Esta obrigação — que chegou a ser apelidada no Parlamento como um “big brother fiscal” — tem sido polémica desde o início. Já foi adiada e, agora, está prevista arrancar em 2022 (com a informação relativa a 2021).

O PCP apresentou um projecto de lei inicial e, na generalidade, essa iniciativa foi aprovada com os votos favoráveis do PSD, BE, CDS-PP, PEV e das deputadas não inscritas Joacine Katar Moreira e Cristina Rodrigues (só o PS e o PAN votaram contra). Se nessa proposta inicial a bancada comunista não propunha a revogação desta obrigação, antes um conjunto de alterações, na especialidade, a bancada comunista acabou por dar esse passo. O CDS também propôs a revogação e o PSD propôs várias alterações.

Na especialidade, o PCP acabou por propor dois projectos, um para a revogação e outro com alterações à lei, incluindo o adiamento da entrega do ficheiro para 2023 (informação relativa ao ano de 2022).

A Informação Empresarial Simplificada (IES) é uma declaração que as empresas têm de entregar anualmente no Portal das Finanças, indicando uma série de informações de natureza fiscal, contabilística e estatística sobre as suas contas, sendo os anexos pré-preenchidos com os dados extraídos do ficheiro SAF-T (PT). Essa declaração tem como destinatários não só a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), mas outras entidades da administração pública, o IRN - Instituto dos Registos e do Notariado, o Instituto Nacional de Estatística e o Banco de Portugal.

No entanto, as informações de detalhe dos ficheiros SAF-T (PT) terão de ser eliminadas pela AT das suas bases de dados depois de validados e da constituição de informação agregada. Os dados têm de ficar “armazenados em formato ‘xml’, comprimidos (‘zipados’)” e o conteúdo só pode ser disponibilizado “em base de dados, no âmbito de um procedimento inspectivo” depois de uma entidade ser notificada.

A lei original prevê que a AT não pode utilizar a informação de detalhe do ficheiro para “emitir alertas, divergências, autos de notícia ou selecção de contribuintes para inspecção”, excepto “no âmbito de um procedimento inspectivo”.