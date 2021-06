BCP quer dispensar entre 800 e 1000 trabalhadores e pode avançar para despedimentos

Depois de um interregno de um ano, por causa da pandemia de covid-19, o BCP vai retomou o plano de redução do número de trabalhadores, por reformas e rescisões por mútuo acordo, mas não exclui a possibilidade de avançar para um despedimento colectivo se objectivo pretendido não for alcançado, avançou o Expresso.

O PÚBLICO apurou junto de fonte não oficial do banco que o plano em cima da mesa prevê um corte entre 800 e 1000 trabalhadores, e que o cenário de despedimento colectivo não é excluído. O banco emprega actualmente cerca de 7100 trabalhadores em Portugal.

Depois do Santander, o BCP é o segundo grande banco, do grupo dos cinco maiores a operar em Portugal, a avançar com uma forte redução do número de trabalhadores. E tal como o primeiro, também coloca em cima da mesa a possibilidade de avançar para um despedimento colectivo, o que não era prática no sector bancário. O recurso no passado passava por reformas antecipadas ou definitivas, até porque o regime dos trabalhadores do sector permite reformar-se mais cedo, ou rescisões por mútuo acordo.

De acordo com uma comunicação enviada aos trabalhadores, o presidente executivo, Miguel Maya, avança que o período de adesão ao programa de reformas e rescisões por mútuo acordo deverá iniciar-se no próximo dia 16 de Junho e decorrerá até 18 de Agosto.

“Seguindo-se, na eventualidade de ser necessário para alcançar a redução em função dos critérios específicos que considerámos, a implementação de medidas unilaterais de redução do número de trabalhadores”, lê-se na nota, a que o PÚBLICO teve acesso, referindo ainda que “o final do período negocial está perspectivado para 20 de Setembro”.

“O processo inicia-se com este apontamento que dirijo a todos os trabalhadores, e prosseguirá agora com as reuniões com os sindicatos, com a Comissão de Trabalhadores e com a DGERT [Direcção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho] as quais podem levar a alguns ajustes na forma como planeámos a execução”, adianta o gestor, que não avança com o número de trabalhadores a reduzir, o que justifica com o entendimento de “que tal só deverá ser conhecido após as reuniões a realizar com as estruturas representativas dos trabalhadores, as quais perspectivamos possam ocorrer até 16 de Junho”.

O PÚBLICO sabe que esses encontros já começaram esta quarta-feira.