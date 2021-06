No PÚBLICO estamos todos convocados

As notícias mais recentes, as classificações de todos os grupos, o resultado dos jogos e um desafio aos leitores: consegue descobrir os “onzes” de todas as participações de Portugal em Europeus? O PÚBLICO lança um site dedicado ao Euro 2020.

Durante um mês, o PÚBLICO vai entrar em campo e acompanhar o Euro 2020, dentro e fora dos relvados. Montámos um site inteiramente dedicado à competição, onde vai poder encontrar toda a informação relevante, com as notícias mais recentes, as classificações de todos os grupos, o calendário, os horários e os resultados dos jogos. Vai ainda poder desafiar a sua memória e a dos seus amigos e saber quem é o mais rápido a descobrir os “onzes” de todas as participações de Portugal em Europeus.

Teremos um jornalista na Hungria para acompanhar de perto a selecção portuguesa e lhe contar qual o ambiente que se vive numa das 11 cidades-sede deste Euro 2020, o primeiro com um formato inédito.

Vários jornalistas da casa vão partilhar consigo o seu olhar sobre o Europeu de futebol em textos diários, juntamente com alguns dos nossos colunistas, como Miguel Esteves Cardoso, Carmen Garcia e Maria João Marques.

Terá a oportunidade de ganhar prémios se acertar nos resultados da selecção portuguesa. E quanto mais acertar, mais pode ganhar.

