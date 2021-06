Estreia tranquila para Ana Catarina Nogueira em Marbella

Sofia Araújo foi afastada nos 16-avos-de-final do primeiro Master do ano no World Padel Tour.

O quadro principal do primeiro dos cinco torneios Master do calendário do World Padel Tour (WPT) em 2021 arrancou nesta quarta-feira com sortes diferentes para as duas melhores jogadoras nacionais.

Com um duplo 6-1, Ana Catarina Nogueira não teve problemas em garantir um lugar nos oitavos-de-final do quinto torneio do ano, mas Sofia Araújo foi derrotada em dois parciais com resultados idênticos: 6-4.

A primeira a resolver o seu jogo no La Cañada Padel Center foi Ana Catarina Nogueira. Após três torneios consecutivos onde foi afastada na primeira ronda do quadro principal, a jogadora do Porto, ao lado da espanhola Teresa Navarro, teve pela frente Sandra Hernández (n.º 36 do WPT) e Araceli Ibáñez (n. 55), e não deu qualquer hipótese às rivais.

Com uma exibição segura, Nogueira e Navarro derrotaram as espanholas com um duplo 6-1, no que foi um bom “aquecimento” para o duelo que vão ter nesta sexta-feira nos oitavos-de-final.

Pela frente, a portuguesa e a jogadora de Las Palmas vão ter pela frente uma das duplas do momento no WPT: a argentina Aranzazu Osoro e a espanhola Victoria Iglesias que, pela terceira vez este ano, surpreenderam Marta Marrero e Marta Ortega (7-6 e 6-4).

Apesar de serem uma das oito duplas cabeças-de-série em Marbella, Sofia Araújo e Eli Amatriaín acabaram por não serem felizes no sorteio do quadro da prova. A portuguesa, n.º 19 do ranking mundial, e a espanhola, nº 12, tiveram pela frente nesta quarta-feira a nona melhor dupla da prova: Carolina Navarro e Cecilia Reiter.

Como se previa, o confronto foi equilibrado, mas Araújo e Amatriaín voltaram a não conseguir exibir-se ao melhor nível, acabando derrotadas com um duplo 6-4.