Contratação do treinador pelo clube inglês foi oficializada esta quarta-feira. Lage substitui Nuno Espírito Santo no comando técnico dos “Wolves”.

Bruno Lage é o novo treinador do Wolverhampton, clube da Premier League. O técnico de 45 anos substitui Nuno Espírito Santo no comando técnico dos “Wolves”, naquela que será a primeira aventura internacional de Lage enquanto treinador principal.

A contratação do português foi anunciada pelo emblema inglês esta quarta-feira nas redes sociais.

“Em primeiro lugar estou muito feliz. É uma grande oportunidade. Estou muito feliz porque regressei a este país e para ser o treinador de uma equipa grande. É uma equipa e um clube que querem fazer história e uma oportunidade de competir na Premier League. Estou feliz, entusiasmado, com uma grande ambição para fazer grandes coisas por este clube”, afirmou Bruno Lage, citado no site do clube.

Bruno Lage tirou um ano sabático do futebol, depois de sair do Benfica em Junho de 2020. Ao serviço das “águias”, o técnico somou um título de campeão nacional e uma Supertaça.

Em 2019, o treinador subiu directamente da equipa “B” do Benfica, segurando o lugar deixado vago por Rui Vitória. Seria apenas treinador interino enquanto os “encarnados” procuravam uma solução definitiva para o lugar de treinador, mas o técnico foi somando vitórias e acabaria mesmo por conquistar o título nacional na época 2018-19. Renovaria até 2023 com o clube, mas sairia no final da época 2019-20, sendo substituído por Jorge Jesus, actual técnico do Benfica.