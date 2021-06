Collective vence LUX Prémio do Público de cinema 2021

Filme do romeno Alexander Nanau venceu a distinção atribuída pelo Parlamento Europeu, em parceria com a European Film Academy, a Comissão Europeia e a rede Europa Cinemas.

O LUX Prémio do Público 2021 foi atribuído esta quarta-feira no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, ao filme Collective, do realizador romeno Alexander Nanau.

O filme parte de um incêndio numa discoteca que, depois de denúncia de um médico, resultou numa investigação por um grupo de jornalistas a uma fraude no sistema de saúde romeno.

Mais Uma Rodada, do realizador dinamarquês Thomas Vinterberg, que venceu este ano o Óscar de Melhor Filme Internacional, e Corpus Christi, do polaco Jan Komasa, completam a lista de finalistas.

Collective esteva nomeado para os Óscares deste ano nas categorias de Melhor Filme Internacional e de Melhor Documentário. Corpus Christi foi nomeado para os Óscares do ano passado na categoria de Melhor Filme Internacional.

Este ano, o Parlamento Europeu associou-se à European Film Academy, à Comissão Europeia e à rede Europa Cinemas para a nova versão do prémio, que passou a chamar-se LUX Prémio do Público, tendo a votação final sido determinada pela combinação da classificação média do voto do público e do voto dos deputados ao Parlamento Europeu, com cada grupo a pesar 50%.