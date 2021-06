Bienal de Arte de Veneza vai decorrer sob o signo da metamorfose

O tema proposto pela curadora-geral Cecilia Alemani para a próxima edição da bienal, que a pandemia atirou para 2022, foi inspirado no livro The Milk of Dreams , da artista plástica e escritora surrealista Leonora Carrington.

A metamorfose individual e do mundo através da imaginação vai ser o tema da Bienal de Arte de Veneza de 2022, inspirado no livro The Milk of Dreams, da artista surrealista Leonora Carrington (1917-2011), anunciou esta quarta-feira a organização.