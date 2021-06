Há festa no bairro

O nome no genérico é Jon Chu, mas o verdadeiro autor de Ao Ritmo de Washington Heights é Lin-Manuel Miranda, a dar voz a um contagiante songspiel de travo latino que olha de frente para as falhas do sonho americano.

Ao Ritmo de Washington Heights tem a sua origem na Broadway, onde este musical sobre o quotidiano de um bairro nova-iorquino de população latina estreou em 2008. Nada que pareça muito estimulante no papel, mas é não contar com o talento indesmentível do seu autor, Lin-Manuel Miranda, que a seguir a In the Heights se sairia com o extraordinário Hamilton, o musical-sensação sobre a vida de um dos “pais fundadores” dos EUA.