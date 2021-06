Aprendiz de feiticeiro

Praticamente todo o trabalho de Robert Lorenz tem andado à volta de Clint Eastwood, de quem é — desde As Pontes de Madison County, onde foi assistente de realização — um colaborador recorrente e persistente, nessas funções de assistência, de chefia de segunda equipa, ou em tarefas de produção. Foi ele o realizador do único filme, nos últimos 30 anos, em que Clint foi actor sem se dirigir, pelo menos “oficialmente”, a si próprio (As Voltas da Vida, no princípio da década passada). E, portanto, perante este Missão Inesperada, logo a priori se fareja que o universo de Clint Eastwood não pode estar muito longe, mesmo se não há sinal dele, nem mesmo da sua casa de produção (a Malpaso, que produziu a estreia de Lorenz na realização, esse citado As Voltas da Vida).